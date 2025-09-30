Предпринимателя из Северска обвиняют в краже бюджетного миллиона

В Северске раскрыта преступная схема хищения бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Демография».

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего директора ООО «Эдюкейшн груп», который, по версии следствия, незаконно получил более 1 миллиона рублей.

Схема действовала более двух лет, с мая 2022 по июнь 2024 года. Предприниматель заключал с Центром занятости населения ЗАТО Северск договоры на организацию общественных работ. Он получал государственные субсидии по федеральному проекту «Содействие занятости» на возмещение затрат по трудоустройству безработных граждан. Однако, как установило следствие, предоставленные им в департамент труда и занятости отчеты были фиктивными. Часть трудоустроенных граждан лишь числилась на бумаге, другие же выполняли работу, не связанную с условиями получения субсидии.

В результате этих махинаций федеральному бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В ходе следствия обвиняемый возместил большую часть похищенных средств. На его имущество наложен арест для обеспечения полного погашения ущерба. Дело передано для рассмотрения в Кировский районный суд Томска. По данным из открытых источников, основным видом деятельности ООО «Эдюкейшн груп» является розничная торговля книгами.