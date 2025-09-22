Бюджет Томской области ушел в дефицит на 6 млрд рублей

По итогам восьми месяцев 2025 года дефицит бюджета Томской области достиг 5,9 миллиарда рублей. Такие данные были озвучены на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательной думы региона.

Согласно отчету, представленному первым заместителем начальника департамента финансов Юлией Фроловой, налоговые и неналоговые доходы областной казны за период с января по август составили 49,3 миллиарда рублей. В то же время, расходная часть бюджета показала значительный рост, достигнув 74,8 миллиарда рублей, что на 11% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Ключевым фактором, влияющим на финансовую стабильность региона, стал новый федеральный механизм поддержки. С 2025 года для Томской области, как и для ряда других субъектов, начала действовать программа списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Это позволило региону уже сократить долговую нагрузку на 3,3 миллиарда рублей. Высвобожденные средства направляются на реализацию инфраструктурных проектов.

Несмотря на дефицит, социальные обязательства остаются приоритетом. Расходы бюджета демонстрируют рост, в том числе за счет целевого финансирования. Регион получил дополнительные федеральные средства в размере 1,2 миллиарда рублей, которые будут направлены на строительство и ремонт объектов здравоохранения и образования. Кроме того, из областного бюджета на сферу образования было выделено 1,2 миллиарда рублей, а на здравоохранение — 480 миллионов рублей.