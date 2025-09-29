Названы проектировщики для ремонта трех мостов в Томской области

Власти Томской области определили подрядчиков, которые займутся разработкой проектно-сметной документации для капитального ремонта трех мостов. По итогам государственных закупок контракты на общую сумму более 16 миллионов рублей будут заключены с томской и иркутской компаниями.

Проекты для ремонта мостовых переходов через реку Большой Татош в Молчановском районе и реку Уртамка в Кожевниковском районе подготовит томская фирма «Запсиб-Мост». Сумма контрактов составит 5,77 и 5,7 миллиона рублей соответственно.

Разработкой проекта для моста через реку Кинда, также расположенного в Кожевниковском районе, займется иркутское ООО «Гипропроект». Стоимость этих работ оценивается в 5 миллионов рублей. Согласно условиям контрактов, вся проектная документация должна быть готова и передана заказчику к декабрю 2026 года.