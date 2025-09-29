82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 11:05
пробки
3/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 11:05
пробки
3/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 10:50
экономика

Названы проектировщики для ремонта трех мостов в Томской области

Пресс-служба минтранса Омской области
Подпишитесь на Telegram-канал

Власти Томской области определили подрядчиков, которые займутся разработкой проектно-сметной документации для капитального ремонта трех мостов. По итогам государственных закупок контракты на общую сумму более 16 миллионов рублей будут заключены с томской и иркутской компаниями.

Проекты для ремонта мостовых переходов через реку Большой Татош в Молчановском районе и реку Уртамка в Кожевниковском районе подготовит томская фирма «Запсиб-Мост». Сумма контрактов составит 5,77 и 5,7 миллиона рублей соответственно.

Разработкой проекта для моста через реку Кинда, также расположенного в Кожевниковском районе, займется иркутское ООО «Гипропроект». Стоимость этих работ оценивается в 5 миллионов рублей. Согласно условиям контрактов, вся проектная документация должна быть готова и передана заказчику к декабрю 2026 года.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.