Глава СК Бастрыкин взял на контроль проблемную стройку в Томске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав дольщиков в Томске. Внимание центрального аппарата ведомства привлек долгострой ЖК «Стрижи» на Московском тракте.

Строительство комплекса, начавшееся в 2022 году, так и не было завершено в установленные сроки. Один из трех домов сдали в эксплуатацию в марте 2025 года со значительными недоделками: у здания частично отсутствует кровля, а качество отделки квартир не соответствует заявленному. По данным следствия, строительные работы на объекте полностью прекращены из-за задолженности застройщика.

Многочисленные жалобы дольщиков в различные инстанции не принесли результата. В связи с этим следственное управление СК по Томской области начало процессуальную проверку, ход и результаты которой теперь будут контролироваться непосредственно в центральном аппарате СК России.

Валерия Ким
Журналист

