общество

В Томской области 1 октября зазвучат сирены

Жителей Томской области призывают сохранять спокойствие 1 октября. В этот день в регионе пройдет плановая комплексная проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях, которая затронет работу сирен, громкоговорителей, а также теле- и радиовещания.

Согласно сообщению пресс-службы областной администрации, проверка начнется в 10:20 с запуска электросирен и громкоговорителей, которые подадут единый предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Затем, с 10:43 до 10:44, произойдет кратковременное прерывание эфира на общероссийских телеканалах и радиостанциях первого мультиплекса (включая «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Россия 24», «Радио России»). В этот момент на экранах появится информационная заставка «Техническая проверка».

Как сообщает РИА Томск, данная проверка является частью большой работы по модернизации системы оповещения. Ранее, по итогам проверки в 2022 году, было установлено, что существующая система охватывает лишь 36% населения. Для решения этой проблемы власти уже выделили 370 миллионов рублей на ее улучшение в Томске, Северске и Томском районе в 2025–2027 годах.

Власти региона и МЧС просят жителей отнестись к проверке с пониманием и не предпринимать никаких действий. Все мероприятия носят исключительно учебный характер.

Валерия Ким
Журналист

