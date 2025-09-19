Томичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Жителей Томской области предупреждают о резком повышении риска возникновения пожаров. По данным регионального управления МЧС, в период с 20 по 23 сентября на территории области будет действовать режим высокой и чрезвычайной пожароопасности.

В связи с этим в регионе вводится особый противопожарный режим, который накладывает строгие ограничения на поведение граждан. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям проявить максимальную бдительность и строго соблюдать правила пожарной безопасности. В первую очередь это касается полного запрета на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы не только в лесных массивах, но и на дачных, садовых и приусадебных участках.

Сотрудники МЧС напоминают, что любая неосторожность с огнем в таких условиях может привести к катастрофическим последствиям.

В случае обнаружения возгорания или задымления необходимо немедленно сообщить об этом в экстренные службы. Сделать это можно круглосуточно по телефонам 101 (пожарная охрана) или 112 (единый номер вызова экстренных служб). Своевременный звонок может помочь предотвратить большую беду.