Домовые чаты в Томске переведут в мессенджер MAX

Управляющие компании Томска начинают процесс перевода домовых чатов на новую отечественную платформу — мессенджер MAX.

Такое решение было принято на совещании в региональном департаменте ЖКХ, где обсуждались вопросы улучшения коммуникации между коммунальными службами и жителями.

Ожидается, что переход на единую цифровую среду повысит прозрачность и оперативность решения проблем. Новая платформа предложит расширенные возможности, включая инструменты для проведения опросов, обмена документами и более прямого диалога с представителями УК.

По итогам встречи был согласован план поэтапного внедрения нового мессенджера. Этот шаг направлен на создание более эффективной и удобной системы взаимодействия в сфере ЖКХ города.