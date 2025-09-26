82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 16:23
пробки
5/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 16:23
пробки
5/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 13:36
общество

Домовые чаты в Томске переведут в мессенджер MAX

BFM.Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

Управляющие компании Томска начинают процесс перевода домовых чатов на новую отечественную платформу — мессенджер MAX.

Такое решение было принято на совещании в региональном департаменте ЖКХ, где обсуждались вопросы улучшения коммуникации между коммунальными службами и жителями.

Ожидается, что переход на единую цифровую среду повысит прозрачность и оперативность решения проблем. Новая платформа предложит расширенные возможности, включая инструменты для проведения опросов, обмена документами и более прямого диалога с представителями УК.

По итогам встречи был согласован план поэтапного внедрения нового мессенджера. Этот шаг направлен на создание более эффективной и удобной системы взаимодействия в сфере ЖКХ города.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.