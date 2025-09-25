82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 14:33
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 13:09
проиcшествия

Водитель Lada Vesta сгорел в ДТП под Томском

В Томском районе произошла смертельная авария: в ночь на 25 сентября на 30-м километре трассы Томск–Аникино–Ярское погиб 39-летний водитель.

По предварительной информации УМВД, мужчина, управлявший автомобилем Lada Vesta, потерял контроль над управлением, в результате чего машина вылетела с дороги. Автомобиль врезался в дерево и практически сразу загорелся. Водитель не смог выбраться из пылающей машины и погиб на месте.

На опубликованных полицией кадрах видно, что от легковушки остался только обгоревший кузов. ДТП произошло в овраге, что свидетельствует о падении с большой высоты.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все точные причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.

Валерия Ким
Журналист

