Жительницу Томска обвиняют в финансировании экстремизма

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы по статье о финансировании деятельности нежелательных организаций.

По данным Следственного комитета, женщина на протяжении почти года систематически перечисляла денежные средства для поддержки иностранных структур, деятельность которых запрещена на территории России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с декабря 2022 по сентябрь 2023 года обвиняемая переводила деньги со своего счета на счет организатора сбора средств для нежелательных организаций. Общая сумма перечислений, по уточненным данным, составила более 30 тысяч рублей.

Дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных региональным управлением ФСБ. В настоящее время фигурантка находится под подпиской о невыезде. Ей инкриминируется ч. 2 ст. 284.1 УК РФ, санкции которой предусматривают серьезное наказание.