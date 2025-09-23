Станислав Кербер возглавил Ленинский район

Станислав Кербер официально назначен на должность главы администрации Ленинского района Томска. О своем решении сообщил мэр города Дмитрий Махиня, отметив, что ранее Кербер успешно справлялся с этими обязанностями в статусе исполняющего обязанности.

Станислав Кербер является опытным управленцем, работающим в районной администрации с 2010 года. Он прошел путь от консультанта до заместителя главы, где курировал ключевые направления, включая жилищно-коммунальное хозяйство, контроль застройки и землепользование.

Мэр охарактеризовал нового руководителя как принципиального, грамотного и ответственного специалиста, который упорен в достижении поставленных целей и подает коллегам пример активным участием в общественной жизни. Напомним, предыдущий глава района, Андрей Дорош, покинул свой пост летом этого года по собственному желанию.