В Томске без интернета работают российские сервисы

Несмотря на введенные в Томске ограничения мобильного интернета, ключевые российские приложения и сервисы продолжают работать в штатном режиме.

Это стало возможным благодаря так называемому «белому списку», сформированному минцифры РФ для обеспечения доступа граждан к жизненно важным цифровым услугам.

Как подтверждают местные жители, популярные соцсети, такие как «ВКонтакте», мессенджеры и сервисы «Яндекса», а также банковские приложения функционируют без сбоев. В то же время, работа зарубежных платформ и мессенджеров ограничена.

Напомним, в «белый список» вошли ключевые отечественные социальные сети, мессенджеры, банковские и государственные сервисы, чья стабильная работа должна поддерживаться даже в условиях ограничений связи.