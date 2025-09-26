82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 16:23
пробки
5/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 16:23
пробки
5/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 13:34
общество

В Томске без интернета работают российские сервисы

Freepik.ru
Подпишитесь на Telegram-канал

Несмотря на введенные в Томске ограничения мобильного интернета, ключевые российские приложения и сервисы продолжают работать в штатном режиме.

Это стало возможным благодаря так называемому «белому списку», сформированному минцифры РФ для обеспечения доступа граждан к жизненно важным цифровым услугам.

Как подтверждают местные жители, популярные соцсети, такие как «ВКонтакте», мессенджеры и сервисы «Яндекса», а также банковские приложения функционируют без сбоев. В то же время, работа зарубежных платформ и мессенджеров ограничена.

Напомним, в «белый список» вошли ключевые отечественные социальные сети, мессенджеры, банковские и государственные сервисы, чья стабильная работа должна поддерживаться даже в условиях ограничений связи.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.