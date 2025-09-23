82.76% -1.2
сегодня 18:46
общество

В Томске выявили четыре небезопасных моста

Проверка, проведенная Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, выявила серьезные нарушения в содержании четырех пешеходных железнодорожных мостов в Томске.

Как установило надзорное ведомство, путепроводы в Советском, Кировском и Октябрьском районах представляют угрозу для безопасности горожан.

В ходе проверки были зафиксированы поврежденное покрытие, отсутствие тактильных указателей для слабовидящих, а также необходимых предупреждающих знаков и информационных щитов. Причиной неудовлетворительного состояния стало отсутствие надлежащего обслуживания и плановых ремонтов со стороны ответственной организации.

По итогам проверки прокуратура обязала собственника мостов незамедлительно устранить все выявленные нарушения. В отношении компании возбуждено административное дело за нарушение требований технических регламентов.

