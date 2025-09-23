Следователи проверяют больницу в Томске

Следственные органы Томской области организовали доследственную проверку в отношении городской больницы №1. Поводом для вмешательства Следственного комитета стали многочисленные публикации в СМИ и жалобы пациентов на неудовлетворительные условия и качество медицинской помощи.

В частности, сообщалось о случаях несвоевременного оказания помощи, в том числе семимесячному ребенку, а также об антисанитарных условиях в палатах и санузлах, отсутствии ремонта и нехватке необходимого медицинского оборудования. По данным ведомства, опубликованная информация подтверждается фотоматериалами.

В рамках проверки следователям предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц медучреждения и установить все обстоятельства произошедшего.