В Томской области оштрафовали нелегальный ломбард

Микрокредитная организация, продолжавшая незаконно рекламировать свои услуги в Томской области, была оштрафована антимонопольной службой на 200 тысяч рублей.

Как сообщило региональное УФАС, компания нарушила закон о рекламе, предлагая займы, страхование и услуги по банкротству, будучи уже исключенной из реестра ломбардов.

Нарушения были выявлены в селах Парабель и Каргасок. После обращения Банка России томское УФАС возбудило два административных дела. В результате на МКК было наложено два штрафа по 100 тысяч рублей каждый.

Отмечается, что организация воспользовалась возможностью льготной оплаты и внесла половину от назначенной суммы.