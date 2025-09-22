В Каргаске Томской области готовят автомехаников нового поколения

В Каргасокском техникуме промышленности и речного транспорта открылся современный учебно-производственный комплекс, предназначенный для подготовки квалифицированных специалистов по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей.

Новая площадка станет ключевым звеном в системе профессионального образования региона.

На оснащение мастерских, профинансированное из областного бюджета в рамках субсидии на 4,7 млн рублей, было закуплено 28 единиц современного оборудования. В арсенале будущих автомехаников теперь есть автомобильный подъемник, стенд для регулировки развала-схождения, а также учебный двигатель с навесным оборудованием и два легковых автомобиля для практических занятий. Эта инициатива является частью масштабной программы по модернизации: с 2019 года в Томской области в рамках национального проекта «Образование» и других программ создано уже 108 подобных мастерских.

Благодаря новой материально-технической базе, 72 студента смогут на практике освоить весь спектр работ: от диагностики электронных систем до сложного ремонта двигателя, трансмиссии и ходовой части. Особое внимание в программе обучения уделено работе с современными диагностическими приборами и соблюдению техники безопасности.

«Это полноценная производственная площадка, оснащенная оборудованием, которое сегодня используют на современных автосервисах. С первого курса наши студенты будут работать с реальными агрегатами, что позволит им к выпуску стать высококлассными, конкурентоспособными специалистами», – отметил директор техникума Александр Серяков.