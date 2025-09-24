82.76% -1.2
общество

Томичей ждут длинные выходные в ноябре

Жителей Томской области в ноябре 2025 года ожидает приятный сюрприз в виде длинных выходных. Согласно производственному календарю, из 30 дней месяца рабочими будут только 19, что позволит томичам несколько раз отдохнуть по три дня подряд.

Ключевые изменения коснутся первой недели месяца. В честь празднования Дня народного единства выходной день с субботы, 1 ноября, будет перенесен на понедельник, 3 ноября. Таким образом, жители региона будут отдыхать три дня подряд — со 2 по 4 ноября. Вторая неделя ноября станет самой короткой рабочей неделей, состоящей всего из трех дней — с 5 по 7 ноября.

Всего в ноябре будет 11 выходных дней: 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 числа. Такой график предоставит отличную возможность для отдыха и планирования небольших поездок.

Валерия Ким
Журналист

