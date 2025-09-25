82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 14:33
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 14:33
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 13:11
общество

Томичи поддержали повышение надбавок к пенсиям

BFM.Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

Большинство жителей Томска (70%) высказались в поддержку законопроекта об увеличении пенсионной надбавки до уровня МРОТ для двух категорий граждан: пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Инициатива, предложенная партией ЛДПР, нашла широкую поддержку среди экономически активного населения. Абсолютное большинство (60%) полностью одобряют идею, еще 10% поддерживают ее частично — либо только для пожилых, либо только для инвалидов.

Против повышения высказались 9% респондентов, опасаясь, что такие меры могут спровоцировать рост инфляции. Каждый пятый томич (21%) затруднился с ответом.

Анализ данных показал, что уровень поддержки инициативы растет с возрастом опрошенных: от 63% среди молодежи до 78% среди граждан старше 45 лет. При этом среди людей с доходом выше 100 тысяч рублей оказалось больше как сторонников, так и противников законопроекта.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.