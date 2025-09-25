Томичи поддержали повышение надбавок к пенсиям

Большинство жителей Томска (70%) высказались в поддержку законопроекта об увеличении пенсионной надбавки до уровня МРОТ для двух категорий граждан: пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Инициатива, предложенная партией ЛДПР, нашла широкую поддержку среди экономически активного населения. Абсолютное большинство (60%) полностью одобряют идею, еще 10% поддерживают ее частично — либо только для пожилых, либо только для инвалидов.

Против повышения высказались 9% респондентов, опасаясь, что такие меры могут спровоцировать рост инфляции. Каждый пятый томич (21%) затруднился с ответом.

Анализ данных показал, что уровень поддержки инициативы растет с возрастом опрошенных: от 63% среди молодежи до 78% среди граждан старше 45 лет. При этом среди людей с доходом выше 100 тысяч рублей оказалось больше как сторонников, так и противников законопроекта.