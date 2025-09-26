82.76% -1.2
сегодня 13:55
общество

Жители Белого Яра рисковали замерзнуть зимой

Отопительный сезон в поселке Белый Яр Томской области оказался под угрозой срыва из-за критической нехватки угля в местных котельных.

Ситуация потребовала вмешательства прокуратуры, которая через суд обязала районные власти и теплоснабжающее предприятие срочно пополнить запасы топлива.

Прокурорская проверка установила, что на трех котельных, обеспечивающих теплом социальные объекты и многоквартирные дома, запасы угля составляли менее 30% от норматива. После того как первоначальные представления надзорного органа были проигнорированы, прокуратура обратилась в суд.

В настоящее время, по официальной информации, угрозы для бесперебойной работы отопительной системы нет, запасы топлива пополняются. Однако ведомство продолжит контролировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.

Валерия Ким
Журналист

