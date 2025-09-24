82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 18:17
пробки
6/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 18:17
пробки
6/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
сегодня 17:32
общество

Томский учитель получила звание заслуженной

Freepik.ru
Подпишитесь на Telegram-канал

Высокое почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю русского языка и литературы томской гимназии «Томь» Елене Ромадановой. Награда присуждена за выдающийся вклад в развитие образования, патриотическое воспитание и многолетнюю добросовестную работу.

Елена Ромаданова, чей педагогический стаж составляет 38 лет, является также «Почетным работником общего образования РФ». Ее заслуги неоднократно отмечались на самом высоком уровне, включая победы в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» и награды от Русской православной церкви и полномочного представителя Президента в СФО.

Педагог известна как автор ряда уникальных учебных программ, в том числе программы духовно-нравственного развития «Возвращение к истокам». Ее ученики стабильно демонстрируют высокие результаты на всероссийских и региональных олимпиадах. Елена Ромаданова стала 106-м педагогом в Томской области, удостоенным этого престижного звания.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.