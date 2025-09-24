Томский учитель получила звание заслуженной

Высокое почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю русского языка и литературы томской гимназии «Томь» Елене Ромадановой. Награда присуждена за выдающийся вклад в развитие образования, патриотическое воспитание и многолетнюю добросовестную работу.

Елена Ромаданова, чей педагогический стаж составляет 38 лет, является также «Почетным работником общего образования РФ». Ее заслуги неоднократно отмечались на самом высоком уровне, включая победы в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» и награды от Русской православной церкви и полномочного представителя Президента в СФО.

Педагог известна как автор ряда уникальных учебных программ, в том числе программы духовно-нравственного развития «Возвращение к истокам». Ее ученики стабильно демонстрируют высокие результаты на всероссийских и региональных олимпиадах. Елена Ромаданова стала 106-м педагогом в Томской области, удостоенным этого престижного звания.