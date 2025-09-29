82.76% -1.2
82.76% -1.2
Томичей атакуют фальшивыми штрафами ГИБДД

В Томской области зафиксирована новая схема кибермошенничества, направленная против автовладельцев. Как сообщают региональные управления ГИБДД и Росгвардии, водителям массово поступают поддельные постановления о нарушении ПДД через мессенджеры и электронную почту.

Злоумышленники присылают искусно оформленные PDF-документы, содержащие реальные персональные данные водителя и его автомобиля, что усыпляет бдительность. Главная цель мошенников — заставить жертву перейти по ссылке или нажать на кнопку «Оплатить». Этот переход ведет на фишинговый сайт, который полностью имитирует портал госуслуг или страницу банковской оплаты. Вводя данные карты для погашения несуществующего штрафа, человек фактически передает всю финансовую информацию в руки преступников.

Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют не открывать вложения и не переходить по ссылкам из подобных сообщений. Проверять информацию о штрафах следует только на официальном портале «Госуслуги», в его мобильном приложении или на сайте ГИБДД.

Валерия Ким
Журналист

