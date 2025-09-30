Новая Дума Томска начинает работу: определена дата первого заседания и ключевая повестка

VIII созыв Думы города Томска официально приступает к работе. Утверждена дата первого, установочного собрания — оно состоится во вторник, 7 октября, в 10:00.

Временно, из-за продолжающегося ремонта исторического здания на проспекте Ленина, депутаты соберутся в Международном культурном центре ТПУ.

Это заседание определит структуру и руководство городского парламента на ближайшие пять лет. Ключевыми вопросами повестки станут выборы председателя Думы и его заместителя. Процедура предполагает выдвижение кандидатур как от депутатских объединений, так и в порядке самовыдвижения, с последующим тайным голосованием. Также будут сформированы думские комитеты и утверждены их руководители.

Новый созыв отражает политический ландшафт, сложившийся по итогам сентябрьских выборов. Абсолютное большинство — 31 из 37 мандатов — получила партия «Единая Россия». Оппозиция представлена фракциями КПРФ и «Справедливая Россия» (по два депутата), а также ЛДПР и «Новые люди», получившими по одному месту в городском парламенте.