сегодня 18:47
Народный конвой ушел из Томска в зону СВО

Томская область продемонстрировала сплоченность, отправив в зону СВО 12-ю гуманитарную миссию «Красный обоз. Томск – фронту».

Четыре фуры, загруженные почти 100 тоннами жизненно необходимого груза, отправились к томским бойцам и мирным жителям подшефного Приазовского муниципального округа.

В составе конвоя — техника и оборудование, которые спасают жизни и улучшают быт на передовой: автомобили, квадрокоптеры, генераторы и строительные инструменты. Вместе с ними отправлены маскировочные сети, медикаменты и пиломатериалы. Особое место в грузе занимают адресные посылки, письма и талисманы-чебурашки от земляков, несущие тепло и моральную поддержку. По традиции, миссия доставит на новые территории и саженцы сибирских кедров как символ мира и будущей жизни.

Погрузка стала настоящим народным делом. Плечом к плечу работали военнослужащие Росгвардии, сотрудники госслужб, студенты, ветераны СВО и волонтеры из самых разных уголков региона. Свой вклад внесли представители национальных диаспор, доказав, что помощь фронту не имеет возраста, пола и национальности. Как отметил ветеран СВО Денис Деев, «оказывать помощь защитникам Родины нужно всегда, и каждый может найти свой способ — от сбора гуманитарки до написания писем».

Миссия, получившая благословение настоятеля Воскресенской церкви, реализуется при поддержке губернатора Владимира Мазура. С учетом этой отправки, только за сентябрь томичи передали на фронт более 200 тонн помощи.

Валерия Ким
