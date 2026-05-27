Детали партнерства с Вайлдберриз раскрыли в ВТБ

ВТБ и Группа RWB договорились о стратегическом партнерстве. Сделка станет примером первого прямого сотрудничества одного из крупнейших банков страны и ведущего игрока сегмента электронной коммерции.

«Мы считаем, что такое взаимодействие – очень важный шаг для нашего банка и в целом для развития финансовых услуг на базе платформенной экономики. У нас около 30 млн клиентов, у Вайлдберриз – 80 млн, и эти клиентские базы далеко не всегда пересекаются, поэтому для нас это, конечно, выход на совершенно другой уровень, другие масштабы клиентской работы. И, конечно, у Вайлдберриз широкая клиентская база в малом бизнесе – для нас это тоже очень важно», – заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов отметил, что для банка это, по сути, запуск новой вехи в развитии розничного бизнеса.

В результате соглашения ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке с потенциальной возможностью ее увеличения. В свою очередь, WB Банк, входящий в группу RWB, получает доступ к инфраструктуре партнера. Для России это принципиально новый этап в развитии экономики с глобальными синергетическими эффектами как для потребителей, так и для бизнеса.