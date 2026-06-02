82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 июня, 13:54
пробки
1/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
02 июня, 13:54
пробки
1/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 13:08
общество

Россияне стали чаще ходить в почтовые отделения за банковскими услугами

Фото Минцифры Хабаровского края / опубликовано СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

Отделения Почты России все чаще используются для получения финансовых услуг. Как сообщил в преддверии ПМЭФ-2026 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, 13% клиентов регулярно обращается на почту для проведения стандартных банковских операций – от платежей за ЖКУ до открытия вкладов и кредитов.

По статистике, чаще всего на почте оформляют дебетовые карты и вклады, при этом среднее время обслуживания составляет 10-15 минут. Наиболее востребованы отделения в малых городах и поселках: более 40% финансовых услуг оказывают именно в сельских отделениях.

Сегодня банковские продукты доступны в 23 тысячах точках на почте. В результате интеграции ВТБ и Почта Банка, охват финансовыми услугами вырос до 13 тысяч населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения во всех 89 регионах страны.

При этом Почта России реализует государственную программу модернизации. Эта программа позволит обновить и привести в нормативное состояние свыше 930 отделений в течение трёх лет – до 2028 года.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.