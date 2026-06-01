Осенью в России появится «детский» банк

В преддверии ПМЭФ первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, сообщила, что этой осенью банк планирует запустить свой финансовый сервис для детей, чтобы ребята могли учиться самостоятельно распоряжаться деньгами и повышать финансовую грамотность.

Стоит отметить, что российские банки активно развивают специализированные сервисы для детей — с их помощью юные пользователи осваивают базовые навыки обращения с деньгами под контролем родителей. Но чаще всего это карты или стикеры с родительским контролем.

По мнению экспертов, подобные сервисы помогают сформировать у детей полезные финансовые привычки, обучают планировать расходы и копить деньги. Для банков развитие детских финансовых сервисов — это ещё и инструмент повышения лояльности семей: сформированные в детстве привычки влияют на выбор банка во взрослом возрасте. Такие продукты также помогают прививать ребёнку ответственность за собственные траты в безопасной цифровой среде.

Распространению финансовых онлайн-сервисов среди детей и подростков способствует рост спроса на безналичную оплату. По данным Frank RG за 2025 год, 66% детей в возрасте от 6 до 13 лет пользуются банковскими картами. На популярность карт и стикеров влияет повышение уровня финансовой грамотности. Исследования показывают, что после уроков и олимпиад на тему финансов и предпринимательства больше половины детей начинают копить деньги, более разумно их тратить и осторожнее относиться к подозрительным финансовым предложениям.