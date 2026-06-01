Интерес россиян к депозитам растет на фоне увеличения ставок

По состоянию на май россияне разместили на накопительных продуктах свыше 67,2 трлн рублей, что на 13% больше, чем в апреле 2025 года. Объем привлеченных средств физлиц в российских банках продолжит расти, а порядка 80% клиентов держат средства на депозитах до 4 месяцев, отмечают эксперты ВТБ.

Сейчас у физических лиц есть выбор из нескольких вариантов накоплений. Зафиксировать доходность «вдолгую» можно с помощью срочного вклада, накопительный счет позволяет распоряжаться средствами оперативно – в зависимости от ежедневных потребностей. В мае на рынок вышел новый продукт – совместный накопительный счет с близкими, на который можно откладывать деньги всей семьей.

Несмотря на то, что в целом на финансовом рынке наметился тренд на снижение доходности по депозитам, у российских вкладчиков есть возможность получить более высокую ставку. Как рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, банк улучшил условия по вкладам пенсионерам и зарплатным клиентам.

По данным Банка России, в 2026 году рост объема средств физических лиц и компаний на счетах в российских банках составит 5-10%, что ниже показателей 2025 года. В первом квартале 2026 года розничные клиенты банков и брокеров начали наращивать вложения в инвестиционные инструменты в расчете на более высокую доходность на длинном горизонте.