82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 июня, 15:58
пробки
1/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
02 июня, 15:58
пробки
1/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 14:11
общество

Банк ВТБ предоставит более 32 млрд рублей для развития туризма

Фото СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

ВТБ направил в Минэкономразвития России проекты на общую сумму 32,6 млрд рублей в рамках новой программы льготного финансирования туристической инфраструктуры «Пять морей и озеро Байкал». Банк сформировал пул из шести потенциальных проектов, которые претендуют на участие в программе, сообщил в преддверии ПМЭФ-2026 заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«Программа сфокусирована на поддержке проектов в регионах, которые обладают наибольшим потенциалом для развития туризма и уже формируют устойчивый поток гостей. Речь идет о территориях, где важно не только наращивать номерной фонд, но и создавать полноценную инфраструктуру — от логистики до сервисной среды. Такой подход позволяет комплексно развивать курорты и повышать их привлекательность для туристов», — отметил Денис Бортников.

Программа является дополнением к действующему механизму льготного инвестиционного кредитования (программа 141) и предусматривает аналогичные условия финансирования, однако распространяется на ограниченный перечень территорий — 12 федеральных круглогодичных курортов. Механизм предполагает предоставление льготных кредитов на создание и развитие туристической инфраструктуры, включая строительство и модернизацию объектов размещения и сопутствующих сервисов.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в max

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.