Банкир дал советы по повышению финансовой грамотности

Топ-менеджер одного из крупнейших российских банков дал рекомендации по повышению финансовой культуры. В беседе с РИА Новости первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов выделил два ключевых правила, которые помогают эффективнее управлять личным капиталом и избегать рисков.

Первое касается работы с информацией. Банкир советует доверять только первоисточникам — сведениям, публикуемым кредитными организациями и государственными ведомствами. Он признался, что и сам регулярно изучает аналитические материалы в мобильном приложении ВТБ, где отслеживает свежие описания мошеннических схем. Эта тема, по его мнению, волнует большинство людей. Там же, в цифровых сервисах, можно найти актуальные сведения о новых продуктах, скидках и программах лояльности.

Отдельное внимание топ-менеджер уделил контенту для частных инвесторов. В мобильном приложении для работы с инвестициями публикуются квартальные обзоры стратегий, макроэкономическая аналитика и торговые идеи. Пьянов подчеркнул, что эти материалы готовятся командой квалифицированных специалистов, а не любителями, что особенно важно на фоне обилия непроверенных советов на рынке. Финансовые институты, по его словам, вкладывают значительные ресурсы в создание качественного образовательного контента.

Еще одно важное правило — найти наставника. Для формирования устойчивых финансовых привычек вполне достаточно грамотного ментора и официальной коммуникации от банка, полагает Пьянов.

При этом, стоит избегать заблуждения, что финансовая грамотность имеет конечные границы. По словам эксперта, эта сфера постоянно расширяется, появляются новые вводные, и обучение никогда не заканчивается.

В ходе беседы Пьянов также сравнил менталитет россиян и жителей Европы. Ключевое отличие, которое он выделил, — крайне высокая терпимость к неэффективному, с точки зрения европейцев, размещению денег.

"Для нас абсолютно нормально получить зарплату и оставить ее на текущем счету на сутки, а то и больше. Я знаю клиентов, которым психологически комфортно ощутить состояние текущего или карточного счета. А ведь в период высоких ставок гораздо эффективнее неиспользуемые средства сразу переводить на накопительный счет или на депозит. И эта терпимость к неоптимальному использованию средств у нас очень высока", — подытожил он.