82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 июня, 14:46
пробки
5/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
11 июня, 14:46
пробки
5/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 14:41
общество

Банк ВТБ направит 1 млрд рублей на восстановление панорамы «Оборона Севастополя»

Фото СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

ВТБ выделит средства для восстановления панорамы «Оборона Севастополя», пострадавшей в результате атаки на город. Общая сумма поддержки составит 1 млрд рублей.

«Панорама обороны Севастополя – символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854-1855 годов из учебников истории, мы видим её глазами первого русского военного корреспондента — Льва Толстого — в его «Севастопольских рассказах». Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас. Мы со своей стороны обязательно поможем в этом. Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 млрд рублей», – сказал Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.