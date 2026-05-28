Банк ВТБ протестировал квантовые технологии для усиления защиты данных

Банк ВТБ завершил тестирование защищенного канала связи с использованием технологии квантового распределения ключей (КРК). Партнерами банка в пилотном проекте являлись РЖД, «Инфотекс» и «Иннопрактика». Результаты тестирования представлены в преддверии ПМЭФ-2026.

В рамках пилотирования технологии был проложен квантовый канал связи (специализированная оптоволоконная линия) между центрами обработки данных (ЦОД) банка в Москве. В каждом ЦОДе установлено оборудование компании, которое формирует квантовый канал связи, генерирует и распределяет симметричные ключи шифрования на устройствах с обеих сторон. Попытка любого внешнего воздействия приводит к изменению фазы или амплитуды движения фотона и мгновенно фиксируется. Пилотный проект стал примером технологического партнерства ВТБ и РЖД, соглашение о котором компании подписали на ПМЭФ-2025.

«Мы одними из первых протестировал использование квантовых коммуникаций на российском финансовом рынке. Результаты испытаний показали возможность использования российского оборудования квантовых коммуникаций в современной банковской телекоммуникационной инфраструктуре», — сказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Квантовые каналы считаются более безопасными по сравнению с обычными сетевыми соединениями, так как взломать такой канал в текущих условиях практически невозможно. С учетом появления новых киберугроз, связанных с развитием технологий ИИ и квантовых вычислений, квантовые коммуникации обеспечивают более высокий уровень защиты передаваемых данных.

«Квантовое шифрование — это технология будущего, и именно сейчас критически важно исследовать квантовые технологии в своей области, находить прикладные сценарии их применения и оценивать потенциал и будущие эффекты, в том числе, финансовые. Когда будут сформулированы регуляторные требования к применению технологии, мы уже будем полностью готовы: с глубоким пониманием технологии, собственными наработками и чётким планом интеграции в инфраструктуру банка», — считает Вадим Кулик.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова отметила, что сегодня квантовые коммуникации переходят в стадию практического применения в корпоративном секторе: «В России уже сформирована собственная технологическая база для реализации проектов такого уровня — от научных компетенций до серийно выпускаемых отечественных решений. Это создает условия для последовательного внедрения квантово-защищенных каналов связи в финансовом секторе, промышленности».