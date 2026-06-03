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общество

Пользователи «яблока» получили еще один способ бесконтактной оплаты

Изображение сгенерировано Qwen AI / опубликовано СИБ.ФМ
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Способ бесконтактной оплаты с помощью технологии от НСПК стал доступен пользователям iPhone. Как сообщили представители ВТБ в ходе ПМЭФ-2026, работа системы основана на технологии «Bluetooth Low Energy» для обмена платежными данными между терминалом и смартфоном покупателя. Она позволяет проводить платежи бесконтактно, не требует подключения к Интернету и выступает в качестве альтернативы Apple Pay.

Активировать функцию можно в банковском приложении, привязав нужную карту к сервису от НСПК. Во время оплаты достаточно включить Bluetooth на смартфоне, открыть сервис, выбрать необходимую карту и подтвердить операцию. Этот способ доступен при оплате через терминалы разных банков, число подключенных к работе с сервисом терминалов будет расти.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, бесконтактная оплата занимает уже четверть рынка платежей и будет развиваться.

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Галина Дидан
Журналист

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