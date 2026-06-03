Классики надели очки: Банк ВТБ представил арт-стенд на ПМЭФ-2026

Масштабная арт-инсталляция появилась на Петербургском международном экономическом форуме — ВТБ оформил свой стенд в виде четырех гигантских голов русских писателей в солнцезащитных очках. Пространство высотой более 8 метров выполнено в фирменном синем цвете и является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет».

На стенде представлены Александр Пушкин, Николай Гоголь, Федор Достоевский и Лев Толстой. Как сообщили в пресс-службе банка, на создание фигур ушло более 5 тонн композитного материала, каждая скульптура собиралась как сложный инженерный объект и весит свыше 500 кг. Нос Гоголя по высоте превышает человеческий рост, а очки классиков оснащены индивидуально отформованными стеклами диаметром 1,5 метра. Ироничный аксессуар обыгрывает обилие фотовспышек на форуме.

Стены стенда украшены пятью цитатами из произведений — более тысячи букв и символов интегрированы в оформление, создавая «культурное полотно».

Имиджевая кампания «Классика вдохновляет», запущенная в мае 2026 года, призвана подчеркнуть связь бренда с культурным наследием. «В моменты поиска важных решений мы обращаемся к классике. ВТБ поддерживает культуру и сохраняет наследие, которое вдохновляет поколения. Решения, предлагаемые ВТБ для людей, экономики и инфраструктуры страны, уже стали классикой финансового мира», — пояснили в банке.

Проект развивает креативную рамку «ВТБ – это классика», которая обыгрывает сюжеты известных литературных произведений: создатели показывают альтернативный, «счастливый» финал истории, где банк поддерживает героев в судьбоносных моментах.

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня.