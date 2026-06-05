ВТБ придерживается гибридной модели развития сети отделений

Несмотря на активное развитие цифровых сервисов, банк не намерен сокращать физическую сеть отделений и направит усилия на их реновацию и адаптацию к региональной специфике. О стратегии развития офлайн-инфраструктуры в интервью «Ъ FM» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко.

Еременко отметил, что банком выбрана гибридная модель, в которой цифровые сервисы сочетаются со средой физических офисов. «Как бы ни был развит предприниматель, у него все равно есть потребность в живом взаимодействии, и мы это видим», — пояснил он. Благодаря интеграции с Почта Банком сеть точек обслуживания ВТБ сегодня превышает 4 тысячи. «Планов по сокращению сети нет: в ближайшие пару лет мы сосредоточимся на реновации и приведении всей сети к единому современному формату для разных клиентских сегментов», — заявил Еременко.

Развитие сети предполагает внедрение нескольких форматов. В столичных городах и миллионниках появятся флагманские отделения — своего рода «супермаркеты» с банковскими и небанковскими сервисами. Параллельно будет расширяться сеть легких, компактных офисов «у дома» в местах высокой концентрации населения.

Важной частью реновации станет концепция «культурного кода», призванная учесть особенности региона в оформлении отделений. Подход предполагает разную стилистику: для северных территорий — сдержанные цвета и строгая геометрия, для Урала и Сибири — более индустриальный дизайн, для юга — мягкие линии и теплые цвета. На Дальнем Востоке банк использует минимализм и близость к природе, в частности во Владивостоке офис оформлен в стилистике программы защиты дальневосточного леопарда.