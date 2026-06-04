Сервисы рассрочки стали популярнее у россиян

На фоне высокой ключевой ставки ЦБ клиенты российских банков ищут альтернативы классическим потребительским кредитам и картам. Так, по данным Банка России, за 2025 год объём выдач продуктов, работающих по схеме BNPL (buy now, pay later), увеличился на 80% и превысил 500 млрд рублей, что стало рекордом за последние годы. В ответ на растущий спрос банки все чаще запускают сервисы, позволяющие конвертировать уже совершенные по картам покупки в помесячную рассрочку с фиксированной комиссией вместо процентов.

Как рассказал на ПМЭФ-2026 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин, фокус банков смещается с гонки за количеством клиентов на качество портфеля и рентабельность. В этих условиях рассрочка становится альтернативой длинному грейс-периоду: операция делится на равные платежи без процентов с понятной комиссией, что позволяет клиентам управлять финансами предсказуемо.

Эксперт добавил, что с начала июня пользователи кредитной организации получили возможность перевести в рассрочку покупки за последние 30 дней, совершенные по своим кредитным и дебетовым картам.

Подобные сервисы есть у некоторых российских банков. Как правило, они предполагают отсутствие процентов, задолженность погашается равными платежами, а размер комиссии и график зависит от пакета услуг. Банк обязан предоставить полное описание условий пользования сервисом.