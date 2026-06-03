Выдачи ипотеки покажут лучший результат за три года, прогнозируют в ВТБ

По оценкам экспертов, по итогам первого полугодия 2026 года выдачи ипотеки в России приблизятся к 2,1 трлн рублей, что почти на 40% превысит показатель аналогичного периода предыдущего года. Таким образом, сегмент покажет лучшую динамику для первого полугодия за последние три года. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По итогам всего 2026 года банк прогнозирует более 5,1 трлн рублей ипотечных выдач в России, что будет на 16% выше результата 2025 года. Итоговый результат будет зависеть от возможной модернизации параметров программы «семейная ипотека».

Объем ипотечного портфеля в России, по оценкам ВТБ, по итогам полугодия превысит 24,4 трлн рублей (+3% с начала года), по итогам года он приблизится к 26 трлн (+9%).

«Первое полугодие на ипотечном рынке покажет самый сильный результат с 2023 года. После резкого всплеска начала года по «семейной» ипотеке рынок стал расти равномерно, постепенно снижая зависимость от госпрограмм. Мы ожидаем, что тенденция сохранится во втором полугодии и укрепится в следующем», – отметил Алексей Охорзин.