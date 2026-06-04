Малый и средний бизнес наращивает объемы беззалогового кредитования

В первом квартале 2026 года заметно расширился доступ малого и среднего бизнеса к беззалоговому кредитованию с использованием механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП. Как сообщил на ПМЭФ-2026 член правления ВТБ Руслан Еременко, банк выдал 30% от всех займов в рамках программы.

Рынок демонстрирует устойчивый сдвиг в сторону более массового беззалогового кредитования под зонтичные поручительства Корпорации МСП: при росте общего объема кредитования снижается средний размер сделки, что указывает на расширение круга компаний, получающих доступ к финансированию. Одновременно усиливается региональный спрос — наиболее высокую динамику показывают промышленные и логистические регионы Поволжья, Сибири и Урала, где бизнес активно использует кредитные ресурсы для развития и масштабирования.

«В первом квартале 2026 года мы заключили 310 сделок, что на 148% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитов вырос на 127%, а объем поручительств на 107%. Зонтичные поручительства укрепляются как значимый рыночный механизм: через него последовательно расширяется доступ среднего и малого бизнеса к кредитованию, при положительной динамике спроса», — отметил Руслан Еременко.

Наиболее активно бизнес привлекал средства в таких сферах, как производство, туризм, инфраструктурные проекты, научно-техническая деятельность, информация и связь.