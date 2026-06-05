Стало известно, как закон о русификации повлиял на бизнес

Большинство компаний малого и среднего бизнеса смогли адаптироваться к новым требованиям законодательства о защите русского языка. Часть предпринимателей заранее русифицировала материалы или зарегистрировала бренды на латинице в качестве товарных знаков. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВТБ и данные «Онлайн Патента», представленные на ПМЭФ-2026.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения в Закон «О защите прав потребителей», в соответствии с которыми вывески, указатели и информационные таблички в магазинах, кафе, ресторанах и других общественных местах должны быть написаны на русском языке. Более 90% предпринимателей в рамках опроса сообщили, что новые требования не повлияли на их деятельность. Две трети из тех, кого изменения все же коснулись, не столкнулись со сложностями при приведении своей работы в соответствие с законом — они смогли русифицировать материалы либо зарегистрировать бренды на латинице в качестве товарных знаков. Остальные в этой группе опрошенных среди основных трудностей назвали необходимость нести расходы на ребрендинг и замену рекламных материалов (50%), а также вносить изменения в сайты и ИТ-системы.

Треть предпринимателей, использовавших иностранные слова на вывесках, в полиграфии, на сайте и в других подобных коммуникациях с потребителями, оценила влияние на расходы как минимальное. Существенных затрат — более 10% маркетингового бюджета — адаптация потребовала в каждой пятой компании. О рисках снижения узнаваемости бренда сообщила треть опрошенных, но большинство предпринимателей пока не заметили изменений в продажах и взаимодействии с клиентами.

«Мы помогаем предпринимателям справиться с изменениями, предоставляя им доступ к сервису регистрации товарного знака, с помощью которого они могут официально зарегистрировать бренд с учетом новых регуляторных условий. Для большинства компаний русский язык и до вступления закона в силу оставался основным стандартом коммуникации с клиентами. Новые требования затронули прежде всего визуальные элементы — вывески, рекламные материалы и отдельные элементы бренд-оформления», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.

Статистика регистрации товарных знаков также свидетельствует о том, что бизнес начал готовиться к изменениям заранее. Перелом произошел еще в 2025 году — после принятия в июне 2025 года Федерального закона № 168-ФЗ российские компании впервые с 2022 года подали больше заявок на товарные знаки в кириллице, чем в латинице. Это говорит о том, что многие предприниматели заранее адаптировали бренды под новые правила. При этом те, кто отложил этот вопрос на 2026 год, наоборот, чаще регистрировали обозначения с иностранными словами — вероятно, чтобы сохранить уже узнаваемые названия и легально использовать их после вступления новых требований в силу.

По данным «Онлайн Патента», за январь—апрель 2026 года количество заявок на регистрацию товарных знаков выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 60,7 тыс. против 46,3 тыс. заявок. При этом число заявок на обозначения в кириллице увеличилось на 23% — до 20 тыс. против 16,3 тыс., а на обозначения, содержащие латиницу, — на 40%, до 37 тыс. против 26,5 тыс.

Основной вклад в прирост заявок на латинице внесли знаки в ретейле (бренды на маркетплейсах, названия интернет-магазинов и других торговых предприятий), в косметике и парфюмерии, а также в сфере образования и развлечений. Пик подачи заявок пришелся на февраль и март, а в апреле, по мере отработки законодательных требований компаниями, которые среагировали на изменения в момент их вступления в силу, активность уже заметно снизилась.

*Опрос проведен ВТБ в мае 2026 года среди 863 компаний малого и среднего бизнеса.