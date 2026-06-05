Портфель внешнеторговых контрактов с Китаем в ВТБ вырос на 57%

В первом квартале 2026 года клиенты из сферы малого и среднего бизнеса нарастили портфель контрактов с КНР на 57%, а число платежей выросло на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом на ПМЭФ-2026 сообщила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.

Малый и средний бизнес двух стран продолжает укреплять деловые связи — этому способствует развитие специализированных сервисов для сопровождения внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В частности, набирает популярность онлайн‑база поставщиков из КНР: с начала года её объём вырос в пять раз. Сейчас в этом списке более 2,5 тыс. профилей компаний – клиентов ВТБ Шанхай, заинтересованных в сотрудничестве с российскими предпринимателями. Они структурированы отраслям и видам продукции и находятся в свободном доступе для представителей малого и среднего бизнеса.

Российские компании, работающие с китайскими партнёрами, всё чаще пользуются комплексным сопровождением сделок, куда входит помощь в проведении переговоров, экспертиза контрактов, таможенное и логистическое сопровождение.

Среди ключевых трендов у бизнеса — растущий спрос на финансовые инструменты в юанях: предприниматели активнее открывают счета для зарубежных партнёров, используют механизмы защиты от валютных рисков, оформляют кредиты и депозиты в китайской валюте.

Эксперты отмечают, что российский малый и средний бизнес последовательно расширяет присутствие на китайском рынке, оптимизирует логистические цепочки и выстраивает устойчивые партнёрские отношения с поставщиками и покупателями из КНР.