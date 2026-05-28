сегодня 13:40
общество

Топ-менеджер ВТБ исключил введение шестидневной рабочей недели в стране

Фото freepik.com, автор jannoon028 / опубликовано на СИБ.ФМ
Российская экономика еще долгие годы будет жить в условиях нехватки трудовых ресурсов, несмотря на то, что по данным Банка России уровень безработицы находится на исторических минимумах, — считает первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Стратегия работы с трудовыми ресурсами — одна из самых сложных для экономики. Должны быть элементы управляемой миграции и вовлечения трудовых ресурсов. Я не верю в то, что Россия на законодательном уровне может ввести шестидневную рабочую неделю для всех», — заявил Дмитрий Пьянов во время интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ-2026.

Пьянов считает, что предприятиям необходимо мотивировать сотрудников рублем и гибкими графиками, а не нормативными или насильственными методами. Выход из ситуации с дефицитом кадров он видит в интенсификации производства за счет цифровизации, платформенных решений, искусственного интеллекта и роботизации, а также в перераспределении ресурсов в пользу высокопроизводительных сегментов.

Галина Дидан
Журналист

