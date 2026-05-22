Пулково и Банк ВТБ обеспечат регистрацию и посадку в самолет по биометрии к ПМЭФ-2026

Пассажиры смогут воспользоваться сервисом от Центра биометрических технологий для регистрации, прохода в зону ожидания внутренних вылетов и посадки на рейс по биометрии. Сервис запустится к ПМЭФ-2026 и будет действовать на рейсах программы Аэрофлот ШАТТЛ между Санкт-Петербургом и Москвой.

Сотрудники ВТБ помогут быстро сдать биометрию прямо в залах регистрации. Услуга уже работает в тестовом режиме и полноценно запустится с 1 июня.

Биометрия позволяет быстро пройти предполетные формальности. Сдать подтвержденную* биометрию пассажиры могут заранее в отделениях банка. После этого необходимо будет разрешить использование биометрии в личном кабинете на сайте Аэрофлота и привязать биометрию к билету. По прогнозам Пулково, к 2028 году использовать биометрические сервисы в авиагавани будет около 4 млн человек.

«Биометрия становится по-настоящему массовой тогда, когда люди видят ее практическую пользу в повседневных сценариях. Такие понятные и удобные сценарии, как фаст-трек в аэропорту для пассажиров, помогают расширять применение новой технологии. Банк готов делиться экспертизой с партнерами», — заявила первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

«Пулково сегодня реализует масштабную программу цифровизации, основой которой является триада: сервис, технологии и люди. Внедрение биометрии — первый шаг к созданию полностью бесшовной среды для пассажиров», — Леонид Сергеев, генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково).

В 2025 году аэропорт Пулково за дни форума обслужил около 300 тысяч пассажиров (+19% к показателям 2024 года). В этом году аэропорт ожидает порядка 500 тыс. пассажиров в дни ПМЭФ.

*Подтверждённая биометрия — это способ подтверждения личности, который приравнивается к паспорту. Она позволяет удаленно открывать счета и вклады, получать кредиты, услуги нотариуса, проходить в офисы, в бизнес-залы ряда аэропортов и многое другое. Подтвержденная биометрия сдается лично через банк или МФЦ и действует 5 лет.