сегодня 11:40
общество

Комфортный уровень ключевой ставки назвали в ВТБ

Фото freepik.com, автор @ededchechine / опубликовано СИБ.ФМ
Долгосрочный ориентир по ключевой ставке находится в диапазоне 8–9%, об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью ТАСС перед ПМЭФ-26. Этот уровень комфортен как для бизнеса, так и для частных лиц.

«Любая ключевая ставка выше 9% будет означать переплату относительно нормального уровня. Она может быть приемлема для одних экономических игроков и неприемлема для других. Но если человек и экономический агент думают долгосрочно, то нужно дожидаться ключевой ставки 8–9%», — пояснил Пьянов. Топ-менеджер также добавил, что пока цель по инфляции не достигнута, ставки объективно будут повышенными.

Согласно обновленному среднесрочному прогнозу Банка России, в 2026 году средняя ключевая ставка ожидается на уровне 14–14,5% годовых. Ее снижение до диапазона 8–10% прогнозируется в 2027 году, а в 2028 году — до 7,5–8,5% годовых.

ЦБ исходит из того, что на фоне ужесточенной денежно-кредитной политики инфляция к 2027 году вернется к целевому уровню в районе 4%. Поддержание более высокой ставки в ближайшие годы, по оценке регулятора, необходимо для закрепления дезинфляционных тенденций и стабилизации цен.

Галина Дидан
Журналист

