Федеральный банк и крупный ретейлер запускают совместный проект

ВТБ и розничная сеть «Магнит» объявили о старте стратегического партнерства. Как сообщает пресс-служба банка, в рамках проекта запустят платежный сервис на базе приложения ретейлера, совместную карту и витрину для заказа продуктов в мобильном приложении банка. Потенциальная аудитория оценивается в 80 млн человек, что сопоставимо с общим числом клиентов двух компаний.

Одновременный запуск платежного инструмента с глубокой интеграцией в приложение партнера, совместной карты и полноценной e-com витрины в банковском канале — комплексное решение, аналогов которому по глубине технологического и маркетингового сращивания двух экосистем на российском рынке пока не было. Ранее некоторые финансовые организации уже запускали программы в формате «банк + ретейлер» (например, «Росбанк и О'КЕЙ», «Ситибанк и Stockmann»), что предусматривало начисление баллов на отдельный счет без объединения оплаты и скидок на одной платформе.

Аналитики оценивают подобные коллаборации как высокопотенциальные. Спрос зависит от бесшовности клиентского опыта и способности партнеров удерживать аудиторию внутри общей экосистемы. Проект, по оценкам участников рынка, отражает тренд на создание «единого платежного инструмента», объединяющего оплату и лояльность, и стремление крупных экосистем замкнуть на себе максимум пользовательских сценариев — от финансовых услуг до ежедневных покупок.

Как подчеркнула первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, объединение сетей банка и ретейлера, а также использование инфраструктуры «Почты России» и других партнеров позволят охватить широкую аудиторию.

По словам генерального директора группы компаний «Магнит» Евгения Случевского, у «Магнита» появилась новая миссия – финансовые сервисы, платежный инструмент беспрецедентен по размеру выгоды в ретейле и способу оплачивать покупки в офлайне прямо из приложения.

По прогнозам, платежный сервис до конца мая заработает в девяти регионах России, а в течение нескольких месяцев — по всей стране.