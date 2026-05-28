Банки смирились с селективными скидками на маркетплейсах - ВТБ

Кредитные организации смирились с наличием селективных скидок на маркетплейсах, будущее за партнерством и здоровой конкуренцией. Своим мнением поделился в интервью ТАСС первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии ПМЭФ-2026.

«Банки маркетплейсов — это новая нормальность в системном ландшафте банковского сектора. Классический банковский сектор адаптируется к ней. Один из способов нашей адаптации, например, — партнерство с "Яндексом», — рассказал топ-менеджер.

Пьянов также отметил, что не верит в меморандум между обычными кредитными организациями и банками маркетплейсов, особенно на коротком горизонте. Он считает более эффективными инструментами не регуляторные ограничения, а двусторонние партнерства, здоровую конкуренцию и привлечение внимания клиентов.

Контекстом для этого заявления служит ситуация, когда крупные маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет», развивают собственные банковские сервисы и предлагают клиентам скидки или повышенный кешбэк при оплате товаров через свои дочерние структуры. Ранее традиционные банки оценивали это как неравные конкурентные условия.