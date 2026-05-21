ВТБ: томичи стали чаще открывать накопительные счета

Жители Томской области всё активнее открывают накопительные счета — в ВТБ фиксируют заметный рост интереса к этому финансовому инструменту. В условиях снижения ключевой ставки клиенты отдают предпочтение более гибким инструментам размещения капитала. С начала года объём средств на таких счетах увеличился на 18 % и составил 10,9 млрд руб.

Ключевая ставка Банка России опустилась за последний год с пиковых 21% до 14,5% в мае 2026 года. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, к началу мая составила 13,06%. Это следует из данных мониторинга Банка России (https://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/). При этом накопительные счета демонстрируют в некоторых банках более высокую доходность.

«Спрос на накопительные счета с начала года заметно вырос, — прокомментировала управляющий ВТБ в Томской области Ольга Фадеева. — В апреле количество открытых счетов увеличилось почти в полтора раза относительно января. Преимущество продукта в его гибкости: средства можно снимать и вносить в любое время, что делает счёт похожим на электронный кошелёк. При этом ставки остаются привлекательными, что, с учетом капитализации процентов, позволяет получать неплохой доход. Средний чек тоже растёт: со 130 тысяч рублей в январе до 152 тысяч рублей в апреле. Можно уверенно говорить о возрождении интереса к этому инструменту».

В банке прогнозируют, что во втором полугодии 2026 года тренд на перераспределение средств в пользу накопительных счетов усилится — это связано с ожидаемым смягчением денежно‑кредитной политики.