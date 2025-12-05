В Томске вырос спрос на «Комплексное видеонаблюдение» от «Ростелекома»

За год количество многоэтажных домов вторичного рынка, которые «Ростелеком» оборудовал «Комплексным видеонаблюдением», в Томске выросло на 60%, а новостроек — на 40%. Теперь более 400 камер в режиме реального времени помогают жителям города следить за порядком в подъездах и дворах, обеспечивая дополнительную безопасность и комфорт.

Услуга «Ростелекома» позволяет подключить к камерам видеоаналитику: система оперативно проинформирует управляющие компании в случае перекрытия обзора камер, обрыва трансляции, пересечения линий, а также поможет быстро обнаружить оставленные предметы. Такой подход способствует повышению уровня комфорта и безопасности жильцов.

«Комплексное видеонаблюдение» — элемент платформы «Ростелеком Ключ», которая включает такие сервисы, как умные домофоны с видеовызовом, шлагбаумы и счетчики, а также систему контроля и управления доступом в помещения. В этом месяце продуктовый портфель пополнился ещё одной услугой — «Свободные парковки». С её помощью автомобилисты могут в любой удобный момент получить информацию о наличии свободных мест стоянки на территории своего жилого комплекса или двора. Управлять сервисами экосистемы можно через единое мобильное приложение.

Оксана Болдова, заместитель директора Томского филиала «Ростелекома»:

«Если раньше основными заказчиками видеонаблюдения и домофонии были застройщики, то в этом году заметно выросла активность со стороны управляющих компаний, которые обслуживают вторичку. При этом запросы чаще поступают на комплексные решения, включающие сразу несколько цифровых услуг. Сегодня в Томске к платформе “Ростелеком Ключ” подключены более 13 тысяч домохозяйств».

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании «РТК-ЦОД» (входит в ИТ-кластер «Ростелекома»), которые соответствуют высшим стандартам надежности Tier III.

Подробную информацию о продуктах платформы «Ключ Ростелеком» можно получить по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

