Металлурги запустили обновлённое производство электролитного кобальта в Мончегорске

Производство заработало после реконструкции. Обновленное подразделение позволит увеличить объем выпуска ценного металла, а также доходы компании и отчисления в бюджет.

Это единственное предприятие в России, которое выпускает электролитный кобальт высших марок. Его мощность — до 3 000 т в год металлического кобальта чистотой 99,9%. Инвестиции компании в проект составили 5,3 млрд руб.

Кобальт производится по хлоридной экстракционно-электролизной технологии, разработанной специалистами «Норникеля». Она отвечает самым современным требованиям гидрометаллургических схем получения электролитного кобальта в мире, в том числе с точки зрения экологии.

Производство построено на российских технологиях и программном обеспечении. В частности, была внедрена отечественная автоматизированная система управления технологическими процессами.

Качественные характеристики кобальта, произведенного Кольской ГМК, позволяют использовать его во всех направлениях, где необходим этот металл: аккумуляторы, катализаторы, магниты, аэрокосмическая отрасль.

«Производство электролитного кобальта на Кольской площадке «Норникеля» — это проект по созданию востребованной продукции высокого качества. Оно полностью закроет потребности российских потребителей в этом металле, а также повысит экономическую эффективность компании, так как позволит перерабатывать кобальтовый концентрат в металлическую форму, востребованную в различных отраслях промышленности», — прокомментировал вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала компании Александр Леонов.