АО «Транснефть – Западная Сибирь» предупреждает о пролегании подземных магистральных нефтепроводов

Компания «Транснефть – Западная Сибирь» (далее — нефтетранспортное предприятие) информирует, что по территориям:

Чаинского, Молчановского, Кривошеинского, Колпашевского, Шегарского района Томской области проложен магистральный нефтепровод Александровское — Анжеро-Судженск ДУ 1200 (способ прокладки — подземный), обслуживаемый НПС «Молчаново» Томского РНУ нефтетранспортного предприятия;

Парабельского, Каргасокского района Томской области проложены магистральные нефтепроводы — МН Александровское — Анжеро-Судженск ДУ 1200, МН Игольско-Таловое — Парабель ДУ 500 (способ прокладки — подземный), обслуживаемые НПС «Парабель» Томского РНУ нефтетранспортного предприятия;

Яйского района Кемеровской области проложен магистральный нефтепровод Александровское — Анжеро-Судженск ДУ 1200 (способ прокладки — подземный), обслуживаемый НПС «Орловка» Томского РНУ нефтетранспортного предприятия;

Города Томска, Томского района Томской области проложен магистральный нефтепровод Александровское — Анжеро-Судженск ДУ 1200 (способ прокладки — подземный), обслуживаемый НПС «Орловка» Томского РНУ нефтетранспортного предприятия.

Право собственности на указанные объекты зарегистрировано за нефтетранспортным предприятием

Участки МН высокого давления Томского РНУ нефтетранспортного предприятия включены в Государственный реестр опасных производственных объектов в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Технологический процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральному трубопроводу характеризуется следующими опасными факторами:

- наличием в трубопроводе большого количества нефти или нефтепродукта (взрыво, пожароопасной жидкости) под высоким давлением;

- процессами, протекающими под высоким давлением, способствующими образованию неплотностей, нарушению герметичности, вызывающей утечку жидкости и газов из запорной арматуры и непосредственно трубопровода;

- образованием больших площадей горения и как следствие пожаров, начинающихся с взрыва, при котором повреждается трубопровод и растекаются имеющиеся в нем нефть или нефтепродукты;

- воздействиями высоких температур при пожаре;

- резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, возникающими при аварии и приводящим к большим разрушениям (в населенных пунктах к человеческим жертвам), а также увеличению размеров пожара;

- большими площадями пожара и факела горения, способствующими мощному воздействию лучистой энергии на соседние объекты, что может создать условия для повторных взрывов и распространения пожара;

- большими площадями загрязнения местности и водных объектов в случае аварии.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения МН и МНПП, «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и энергетики и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г., устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода (от крайнего трубопровода — при многониточном трубопроводе) с каждой стороны, а также вдоль подводных переходов в виде участка пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

Трасса МН, а также места их пересечения с автомобильными и железными дорогами, водными преградами обозначаются знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия и километра трассы трубопровода, адреса и телефона организации его эксплуатирующей.

Трасса МН с охранной зоной нанесена на картах, схемах территориального планирования территории, планах муниципальных районов, находится в общем доступе на публичной кадастровой карте Росреестра и является зоной с особым режимом использования земель.

В охранных зонах нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые могут нарушать нормальную эксплуатацию трубопровода либо привести к его повреждению:

- ПЕРЕМЕЩАТЬ И ПРОИЗВОДИТЬ засыпку и поломку опознавательных сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев, других линейных устройств; открывать и закрывать краны и задвижки, отключать средства связи энергоснабжения и телемеханики трубопровода;

- УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные и другие защитные сооружения (устройства), предохраняющие трубопровод от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного разлива нефти или нефтепродукта;

- на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

- РАЗВОДИТЬ огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады и огороды;

- ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и реках, если, разлив воды приведет к затоплению трассы трубопровода;

- ПРОВОДИТЬ любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке.

В охранной зоне нефтепровода БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ АО «Транснефть – Западная Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- СООРУЖАТЬ проезды и переезды через трассы МН и МНПП, устраивать стоянки автомобиль­ного транспорта, тракторов и механизмов;

- ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительныесистемы;

- ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- ПРОИЗВОДИТЬ геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) ближе 150 м от нефтепровода или нефтепродуктопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.

Вышеуказанный СП 36.13330.2012, как и «Правила охраны магистральных трубопроводов», являются обязательными для исполнения как юридическими, так и физическими лицами, поскольку включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 21.07.2010 N 1047-р.

Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определено, что противопожарные расстояния, от магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов), до соседних объектов защиты, до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, а именно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).

По вопросам получения согласований (технических условий) на производство работ в охранной зоне МН, обращаться в нефтетранспортное предприятие. Письменный запрос направлять по адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111/1, тел. тел. (3812) 69-28-15, 65-35-02, факс (3812) 65-98-46.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение (технические условия) на ведение в охранных зонах трубопроводов указанных работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопровода, установленного на нем оборудования и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефтепровода производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующего МН, о начале посевной и уборочной кампании. Сельскохозяйственные работы должны производиться с минимальным привлечением людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов, вызова представителя, получения разрешения на работы обращаться по адресам:

- Томское РНУ АО нефтетранспортного предприятия: 634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 24. Тел: 8 (3822) 27-54-00, 8 (3822) 27 52 87

- НПС «Молчаново» Томского РНУ нефтетранспортного предприятия, 636330, Россия, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 26, тел. 8 (38256) 21 692

- НПС «Парабель» Томского РНУ нефтетранспортного предприятия», 636600, Россия, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, тел. 8 (38252) 38 – 300

- НПС «Орловка» Томского РНУ нефтетранспортного предприятия, 634503, Россия, Томская область, ЗАТО Северск, пос. Орловка, тел. 8 (3822) 27 51 02

В случае обнаружения выхода нефти, бензина, дизельного топлива, сильного запаха углеводородов, а также всех работ в охранной зоне МН без письменного разрешения просим Вас срочно сообщить об этом по телефонам, указанным на ближайшем указательном столбе трубопровода: 8 (3822) 27 52 79 — в рабочее время; 8 (3822) 51 43 93 — круглосуточно.