В Томске партия «Новые люди» и блогеры поставили благотворительный спектакль «За кадром»

Накануне на сцене Томского областного театра драмы прошла премьера музыкального спектакля «За кадром». Она стала кульминацией благотворительного проекта, реализованного по инициативе местного отделения партии «Новые люди».

Проект объединил блогеров, музыкантов, хореографов и представителей креативных индустрий Томской области. В течение трёх месяцев участники готовились под руководством профессиональных актёров, педагогов и хореографов.

Впервые на сцену вышли томские блогеры — те, кого обычно знают по сторис и публикациям в интернете. Теперь их увидели не через экран, а вживую: в образах, с репликами, в хореографии. Всё — ради благого дела. Все средства, собранные от продажи билетов, передали в благотворительный фонд имени Алёны Петровой. Там помогают детям с тяжёлыми заболеваниями.

«Этот вечер смог погрузить зрителей в творчество томских блогеров, зарядить их эмоциями и вдохновить, а мы убедились, что с командой «Новых людей» невозможное становится возможным. Выражаю огромную благодарность и восхищение всем артистам и команде организаторов за их проделанную работу», — отметил депутат Законодательной Думы Томской области от «Новых людей» Максим Вдовин.

Главная тема спектакля — то, что остаётся «за кадром»: личные переживания блогеров, их сомнения и путь к себе.

Ключевую роль в запуске и проведении проекта сыграла партия «Новые люди». Её команда выступила инициатором спектакля, организовала финальное мероприятие и помогла объединить тех, кто хочет делать добро вместе. Также к реализации спектакля присоединились команда ЮДИ и проект «Голос Города».

«Всё это время с нами были больше 20 блогеров и 40 томских организаций, которые поддержали проект. Репетиции заняли 120 часов. Результатом стала история о людях, которые делают шаг навстречу друг другу. Мы хотим показать, как культура может менять реальность. Самое важное: все это для детей, которые проходят реабилитацию после лечения онкозаболеваний», — подводит итоги спектакля депутат гордумы Томска от партии «Новые люди» Ксения Старикова.