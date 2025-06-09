В Томске партия «Новые люди» организовала масштабный субботник ко Дню города

Масштабной акцией «НеПикник» отметило День города томское отделение партии «Новые люди». Сторонники и депутаты привели в порядок шесть дворов и скверов. Участники добрались даже до Зеленых горок и восстановили там часть сломанной детской площадки.

В этом году к «НеПикнику» присоединилось больше ста человек, поэтому его масштабы стали больше. Работы на локациях кипели несколько часов. Волонтеры не только ремонтировали детские площадки, но и приводили в порядок скамейки — подкручивали крепеж, обновляли краску. Параллельно другие группы занимались уборкой: собирали накопившийся за зиму и весну бытовой мусор, опавшие ветки, сгребали прошлогоднюю листву.

Как подчеркнула один из организаторов «НеПикника», депутат гордумы Томска от «Новых людей» Ксения Старикова, такую акцию партия проводит уже в четвёртый раз, она стала доброй традицией.

«У наших районных администраций часто не хватает ресурсов, чтобы поддерживать в хорошем состоянии общественные и дворовые площадки, поэтому мы помогаем им в этом. Выходим вместе на несколько городских локаций, чтобы навести там чистоту и порядок», — рассказывает Ксения Старикова.

Философия акции проста — объединить полезное дело с приятным общением. Поэтому логичным завершением акции стал большой пикник на свежем воздухе. Его участники смогли отдохнуть, поделиться впечатлениями, подкрепиться и насладиться живой музыкой в исполнении популярных томских артистов, специально приглашенных организаторами.

Ранее «Новые люди» провели в Томске акцию «Чистые стены». Более 150 человек вышли на улицы, чтобы закрасить рекламу запрещённых веществ. За два года проект, стартовавший как локальная инициатива, превратился в масштабное городское движение, которое объединяет волонтёров из разных районов. «НеПикник» расширяет эту работу, фокусируясь на благоустройстве и создании комфортной городской среды руками самих жителей.