«Ростелеком» в Томске поддержал онлайн-квест по кибербезопасности

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» выступил партнером ежегодного онлайн-мероприятия «Cyber Security Квест», организованного Центром цифрового образования «IT-CUBE.ТОМСК». Провайдер предоставил для победителей бесплатные сертификаты на пользование сервисом «Ростелеком Лицей» на три месяца.

В квесте участвовали школьники Томской области от 7 до 12 лет. На протяжении двух недель ребята выполняли задания, создавали презентации и проверяли свои знания по информационной безопасности. Готовые работы, учащиеся высылали на электронную почту организаторов для оценки экспертной комиссией. Призы получили участники, набравшие наибольшее количество баллов.

«В квесте приняли участие более 120 школьников, которые активно боролись за звание знатока основ кибербезопасности. Было очень приятно читать ответы и видеть, как ребята трудились, насколько ответственно подошли к выполнению заданий. Поступившие работы оказались настолько творческими и интересными, что нам потребовалось приложить немало усилий, чтобы определить победителей. Благодарим компанию “Ростелеком” за поддержку и предоставленные призы», — поделиласьруководитель Центра цифрового образования «IT-CUBE.ТОМСК» Анастасия Филатова.

«“Ростелеком” уже не первый год выступает партнером “Cyber Security Квеста”, который помогает в игровой форме обучить детей основам кибербезопасности. Уверен, что призерам мероприятия понравится цифровой сервис “Лицей”, с помощью которого они улучшат знания по школьным предметам и познакомятся с новой полезной информацией», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком Лицей» — это образовательная онлайн-платформа, которая содержит видеоуроки по всем предметам школьной программы, а также большую подборку развивающих курсов и тренажеров, которые будут интересны детям школьного возраста. Занятия в «Лицее» помогают не только подготовиться к контрольным работам и экзаменам, но и решать задания повышенной сложности на профильном уровне. Заниматься можно в любое удобное время, для этого нужен только интернет.

Получить подробную информацию о сервисе «Ростелеком Лицей» можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 350 03 35.